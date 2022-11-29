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أمين عام «الناتو»: روسيا تفشل ودول الحلف تدفع ثمنًا باهظًا جراء حرب أوكرانيا

أمين عام «الناتو»: روسيا تفشل ودول الحلف تدفع ثمنًا باهظًا جراء حرب أوكرانيا

أمين عام «الناتو»: روسيا تفشل ودول الحلف تدفع ثمنًا باهظًا جراء حرب أوكرانيا
٠١:١٨:٤٩ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، أن دول الحلف تدفع ثمنًا باهظًا جراء الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا تفشل في حربها على كييف والأراضي الأوكرانية.

تداعيات الحرب ستدوم لسنوات طويلة

وفي كلمته باجتماع وزراء خارجية دول الحلف، أوضح على أنه من حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها، لافتا إلى أن ، دعمنا لأوكرانيا لم يسبق له مثيل، حسب «سكاي نيوز».

روسيا يتهاجم شبكة الكهرباء والبنية التحتية

وأشار إلى إن روسيا ستواصل على الأرجح مهاجمة شبكة الكهرباء والبنية التحتية للغاز في أوكرانيا، وكذلك الخدمات الأساسية فيها.

الحلف لن يتراجع أبدًا عن دعم أوكرانيا

وشدد على ضرورة ضمان سيادة أوكرانيا واستمرار دعمها، مشيرًا إلى أن الحلف لن يتراجع أبدًا عن دعم أوكرانيا، وأن منطقة البحر الأسود مهمة للحلف وهو متواجد بشكل فعال فيها، لافتًا إلى أن «الناتو» بحاجة إلى إقامة علاقات مع روسيا مع شرط وقف حربها على أوكرانيا.

الناتو سيبحث التحديات التي تمثلها بكين

وحول الصين، أوضح «ستولتنبرج» أن حلف الناتو سيبحث التحديات التي تمثلها بكين، وأنه يجب تقييم اعتماده على الصين تجاريًا وفي مجالات أخرى.

في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم الكرملين، أن نظام كييف يجب أن يكون لديه الإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة المطالب التي أعلنت عنها روسيا بالفعل.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الصين حلف الناتو حلف شمال الأطلسي روسيا

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