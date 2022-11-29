بسبب مياه الأمطار.. إغلاق طريق العلا – المدينة مؤقتًا بالاتجاهين

تواصل- فريق التحرير

كشفت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الثلاثاء، أنه تم إغلاق طريق العلا-المدينة “مؤقتًا” بالاتجاهين عند العلامة الكيلومترية “237” نظرًا لجريان وادي الخشيبة وارتفاع مستوى مياه الأمطار.

وقالت إن الخطوة جاءت حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، موضحة أن الطريق البديل سيكون (العلا – خيبر).

تحذير من الدفاع المدني

وفي وقت سابق اليوم، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني – بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد – عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة 3 مساءً.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنها تحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل «الرايس، وينبع».

وأضافت أن الحالة المطرية المتوقعة بدأت صباح اليوم على منطقة المدينة المنورة، وتستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 3 من مساء اليوم.

وطالبت سكان هذه المحافظات بضرورة البعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

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