انهيار لا مثيل له.. شركات التكنولوجيا الأمريكية تخسر 7.4 تريليون دولار خلال عام

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تكبدت شركات التكنولوجيا الأمريكية خسائر فادحة خلال العام الجاري، بلغت 7.4 تريليون دولار.

يأتي هذا التراجع على الرغم من أن مؤشر الأسهم الأمريكي المركب “ناسداك” بلغ ذروته في مثل هذا الوقت من العام الماضي، مستفيدًا من المسار التصاعدي لقطاع التكنولوجيا منذ الجائحة.

وبعد عام من ذلك، لم تنجح واحدة من أكبر 15 شركة تقنية أمريكية من حيث القيمة في تحقيق عائدات موجبة في عام 2022، وعلى سبيل المثال، خسرت “مايكروسوفت” قرب 700 مليار دولار من القيمة السوقية.

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ميتا تخسر أكثر من 600 مليار دولار

أما شركة “ميتا”، المالكة لمنصة “فيسبوك”، فقد تقلصت قيمتها السوقية بأكثر من 70 في المائة من أعلى مستوياتها، مما أفقدها أكثر من 600 مليار دولار من حيث القيمة هذا العام.

وفي المجموع، خسر المستثمرون ما يقرب من 7.4 تريليون دولار من حيث القيمة السوقية، بناء على الانخفاض الذي استمر 12 شهرا في مؤشر “ناسداك”، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.

وأعاق رفع أسعار الفائدة الوصول إلى رأس المال السهل، وجعل التضخم المرتفع كل تلك الشركات تتوقع أرباًحا مستقبلية أقل قيمة بكثير من اليوم.

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انهيار شركات الخدمات السحابية والعملات المشفرة

وتداعت أسهم شركات الخدمات السحابية جنبًا إلى جنب مع العملات المشفرة، وتعمل الشركات في جميع أنحاء صناعة التكنولوجيا على خفض التكاليف وتجميد التعيينات الجديدة وتسريح الموظفين.

فيما يعاني الموظفون الذين انضموا إلى شركات في فترة ما قبل الاكتتاب العام الأولي وأخذوا الكثير من مستحقاتهم المالية في شكل خيارات أسهم، من ضغط شديد، آملين حدوث انتعاش في المستقبل.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” أن سوق الأسهم الأمريكي شهد “حمّام دم” مرتبط بالأرباح، بعدما تراجعت أسهم “ألفابت” و”مايكروسوفت” و”ميتا”.

وبشكل ملحوظ، كانت أسهم “آبل” ثابتة تقريبًا، في الخسائر، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن الخسائر الإجمالية كانت ستصبح أسوأ بكثير لو لم تنتعش أسهم :”نتفليكس” في الأيام الأخيرة، لكنها في النهاية فقدت نحو 160 مليار دولار.