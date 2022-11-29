«الصحة»: تسجيل 52 إصابة جديدة بكورونا و 68 حالة شفاء

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 68 حالة، ووفاة حالتين.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم 52 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 825549 إصابة بالفيروس.

حالات التعافي

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 68 حالة تعاف ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 813078 حالات

وأكدت “الصحة” تسجيل حالتين وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 9461.

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 74 حالة، ووفاة واحدة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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