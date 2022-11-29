تعرف على العقوبات.. «الجوازات» تصدر 15.788 قرارًا إداريًا بحق المخالفين

تواصل – واس:

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 15788 قراراً إدارياً خلال شهر ربيع الثاني 1444 هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

«الجوازات» تحذر جميع المواطنين والمقيمي

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم «999» في بقية مناطق المملكة.

خدمة الدفع الإلكتروني نقطة تحول بالمملكة

وفي وقت سابق، أعلن «الجوازات» أن خدمة الدفع الإلكتروني تمثل نقطة تحول للمنتجات الرقمية بالمملكة ضمن جهود تيسير إجراءات تسديد رسوم الخدمات الحكومية.

وأوضحت أن خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية العديد من المزايا، من بينها توفر قنوات دفع متعددة “مدى – البطاقات الائتمانية” لسداد الرسوم الحكومية والتي تمكن الجهات من استقبال إشعارات الدفع والاطلاع على تقارير المبالغ المسواة، وإصدار أوامر استرجاع عبر نظام إشعارات الدفع والاطلاع على تقارير المبالغ المسواة وإصدار أوامر استرجاع عبر نظام تحصيل وذلك لغرض تسهيل عمليات دفع الرسوم الحكومية للأفراد والقطاع الخاص.

* أهداف الخدمة:

1 – تسهيل تسديد الرسوم الحكومية.

2 – تعزيز التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية.

3 – تمكين الجهات الحكومية من توفير خيارات دفع عدة للمستفيدين.

4 – تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تقديم أفضل الخدمات والحلول للمستفيدين وفق أفضل المعايير العالمية.

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