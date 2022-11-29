الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. الحكومة الرقمية تصدر الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر
للأمهات.. فصيلة الدم هذه تكشف خطر الإصابة بمرض فيروسي لطفلك
بالفيديو.. مشهد مهيب لسحابة «سوبرسل» بأملج وسيول جارية في ينبع بالمدينة
لأول مرة.. نجاح توليد الطاقة من الثلوج في هذه الدولة
شاهد.. رياح قوية وسحب ممطرة تُسقط أبراج الضغط العالي في تبوك
تحذير من شركة الكهرباء حول تأثر بعض الأبراج بالأمطار الغزيرة في تبوك

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. الحكومة الرقمية تصدر الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر

عاجل.. الحكومة الرقمية تصدر الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر

عاجل.. الحكومة الرقمية تصدر الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر
١٢:٣٢:٤٩ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية اليوم، الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر للحكومة الرقمية لتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تحديد المخاطر والتهديدات بشكل استباقي.

يأتي هذا في الوقت الذي حقَّقت فيه المملكة تميزاً عالمياً جديداً، بتقدمها في بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022م الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، إلى المرتبة «الثالثة» عالميًا، من بين«198» دولة، و «الأولى» على المستوى الإقليمي، مشيرة إلى أنه للإطلاع على الدليل بالكامل يرجى الضغط على هذا الرابط.

مؤشر نضج الحكومة الرقمية ومؤشراته الفرعية

وتميزت المملكة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية ومؤشراته الفرعية، حيث يقيس المؤشر 4 مجالات رئيسية،هي: توفر الأنظمة الحكومية الأساسية، تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، التفاعل مع المواطنين، وتعزيز ممكنات التحول الرقمي الحكومي، وبحسب بيانات المؤشر حقَّقت المملكة نسبة نضج عالية على مستوى المؤشر العام وبنسبة بلغت 97.13%، وهو ما وضع المملكة ضمن الدول الرائدة والمبتكرة عالميًا.

مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية

وفي مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية بلغت نسبة نضج المملكة في هذا المجال 96.29%، بينما وصلت نسبة نضجها 97.69% في مؤشر ممكنات التحول الرقمي الحكومي، مع استمرار المملكة في التميز على مستوى مؤشري تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين، بنسب نضج بلغت 97.93% و96.62% على التوالي، لتكون المملكة بذلك ضمن مجموعة الدول المتقدمة جداً بالتصنيف (A) في جميع المؤشرات الفرعية.

الصورة

الكلمات الدلالية:
إدارة المخاطر الحكومة الرقمية الدليل الاسترشادي مؤشر نضج الحكومة الرقمية

مواد ذات صلة

المزيد
«التعليم» تمنح قائد المدرسة صلاحية الاطلاع على أسئلة الاختبارات بشروط

«التعليم» تمنح قائد المدرسة صلاحية الاطلاع على أسئلة الاختبارات بشروط

١١:٠٥ ص، الأربعاء، ٠٤ يناير ٢٠١٧
متحدث “الداخلية”: استشهاد عريف وإصابة 10 جنود في نقطة حدودية مع اليمن

متحدث “الداخلية”: استشهاد عريف وإصابة 10 جنود في نقطة حدودية مع اليمن

٠١:٤٦ م، الخميس، ٠٢ أبريل ٢٠١٥
الصحة: إصابتان جديدتان بفيروس «كورونا» في الرياض

الصحة: إصابتان جديدتان بفيروس «كورونا» في الرياض

٠١:٤٩ م، الأثنين، ٠٣ أغسطس ٢٠١٥
إتاحة إصدار تأشيرة استقدام العمالة المنزلية من 11 دولة إلكترونياً عبر «مساند»

إتاحة إصدار تأشيرة استقدام العمالة المنزلية من 11 دولة إلكترونياً عبر «مساند»

٠٢:٢٤ ص، الثلاثاء، ١٦ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *