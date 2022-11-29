عاجل.. الحكومة الرقمية تصدر الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية اليوم، الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر للحكومة الرقمية لتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تحديد المخاطر والتهديدات بشكل استباقي.

يأتي هذا في الوقت الذي حقَّقت فيه المملكة تميزاً عالمياً جديداً، بتقدمها في بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022م الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، إلى المرتبة «الثالثة» عالميًا، من بين«198» دولة، و «الأولى» على المستوى الإقليمي، مشيرة إلى أنه للإطلاع على الدليل بالكامل يرجى الضغط على هذا الرابط.

مؤشر نضج الحكومة الرقمية ومؤشراته الفرعية

وتميزت المملكة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية ومؤشراته الفرعية، حيث يقيس المؤشر 4 مجالات رئيسية،هي: توفر الأنظمة الحكومية الأساسية، تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، التفاعل مع المواطنين، وتعزيز ممكنات التحول الرقمي الحكومي، وبحسب بيانات المؤشر حقَّقت المملكة نسبة نضج عالية على مستوى المؤشر العام وبنسبة بلغت 97.13%، وهو ما وضع المملكة ضمن الدول الرائدة والمبتكرة عالميًا.

مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية

وفي مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية بلغت نسبة نضج المملكة في هذا المجال 96.29%، بينما وصلت نسبة نضجها 97.69% في مؤشر ممكنات التحول الرقمي الحكومي، مع استمرار المملكة في التميز على مستوى مؤشري تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين، بنسب نضج بلغت 97.93% و96.62% على التوالي، لتكون المملكة بذلك ضمن مجموعة الدول المتقدمة جداً بالتصنيف (A) في جميع المؤشرات الفرعية.