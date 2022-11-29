تعليم الرياض يُنهي توزيع أكثر من 22 مليون مقرر دراسي

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أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض توزيع المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والثانوية على مدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الثاني من العام 1444 هـ والبالغ عددها 6014 مدرسة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أن الانتهاء من تنفيذ خطة صرف وتوزيع المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية قد جرى قبل الانتهاء من أعمال الفصل الدراسي الأول، وذلك في إطار التهيئة للبداية الجادة للفصل الدراسي الثاني.

المقررات الدراسية

من جانبه بيّن مساعد المدير العام للشؤون المدرسية، الدكتور محمد بن عبدالله آل حسين، أنه جرى الانتهاء من توزيع المقررات الدراسية في أكثر من 90% من المدارس.

وأضاف أن الكتب تم توزيعها على الطلاب والطالبات قبل بداية الفصل الثاني لتكون البداية الجادة من اليوم الأول.

كما تم توزيع مقررات المرحلة المتوسطة البالغة أكثر من 3.5 ملايين مقرر دراسي على أكثر من 293 ألف طالب وطالبة.

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