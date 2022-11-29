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«نيسان» تطلق أحدث مركباتها لمنافسة السيارات العائلية في السوق (صور)
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«نيسان» تطلق أحدث مركباتها لمنافسة السيارات العائلية في السوق (صور)

«نيسان» تطلق أحدث مركباتها لمنافسة السيارات العائلية في السوق (صور)

«نيسان» تطلق أحدث مركباتها لمنافسة السيارات العائلية في السوق (صور)
١٢:٣٧:٣٣ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت شركة نيسان سيارة Serena الجديدة التي صممتها لتكون منافسًا قويًا في أسواق المركبات العائلية، وجاءت بهيكل ميني فان أنيق التصميم.

واختلفت بشكل ملحوظ عن مركبات Serena السابقة وخصوصًا من حيث الشكل الخارجي؛ إذ حصلت على تصميم جديد للواجهات، وعلى مصابيح أنيقة مزينة بخطوط مميزة من الكروم، وتعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة.

كما تم تصميم هيكل السيارة بطول 4 أمتار و69 سنتيمترًا، عرضه 169 سم، وارتفاعه 187 سم، أما قمرتها فجهّزت بثلاث صفوف من المقاعد المريحة المخصصة لـ 6 ركاب، وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.

تزويد السيارة بواجهة قيادة جديدة

وزودت السيارة بواجهة قيادة جديدة كليًا أيضًا، وحصلت هذه الواجهة على شاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية متطورة في المنتصف، وضعت أسفلها لوحة رقمية مميزة للتحكم بأنظمة الصوت وأنظمة التكييف.

وحصلت المركبة على نظام مولتيميديا متطور، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

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