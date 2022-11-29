بالفيديو.. مشهد مهيب لسحابة «سوبرسل» بأملج وسيول جارية في ينبع بالمدينة

تواصل – فريق التحرير:

في الوقت الذي شهدت فيه منطقة المدينة ومحافظاتها من أملج وينبه والرايس أمطارًا غزيرة، وأدت إلى جريان السيول والأودية، أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل مشهدًا مهيبًا لسحابة «سوبرسل» على النباه بين أملج وينبع.

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة 3 مساءً.

وأوضحت أنها تحذر عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل « الرايس، وينبع»، وأن الحالة المطرية المتوقعة بدأت صباح اليوم على منطقة المدينة المنورة، وتستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 3 من مساء اليوم، مطالبة سكان هذه المحافظات بضرورة البعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

رياح قوية وسحب ممطرة تسقط أبراج الضغط

وفي تبوك، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، رياحًا قوية مع السحب الممطرة تُسقط أبراج الضغط العالي في ضباء.

في الوقت نفسه، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن هطول أمطار بمنطقة تبوك، تضمن هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، تشمل معظم مدن ومحافظات منطقة تبوك.

أمطار رعدية مع جريان السيول

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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