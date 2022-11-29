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للأمهات.. فصيلة الدم هذه تكشف خطر الإصابة بمرض فيروسي لطفلك
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للأمهات.. فصيلة الدم هذه تكشف خطر الإصابة بمرض فيروسي لطفلك

للأمهات.. فصيلة الدم هذه تكشف خطر الإصابة بمرض فيروسي لطفلك

للأمهات.. فصيلة الدم هذه تكشف خطر الإصابة بمرض فيروسي لطفلك
١٢:٣١:٠٤ م، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

كشفت دراسة جديدة، عن فصيلة دم يمكن من خلالها معرفة إمكانية إصابة الطفل بما يعرف بفيروس “المرض الخامس” التنفسي الذي يصيب الأطفال.

وقالت الدراسة إنه يمكن للباحثين الآن إثبات أن خطر الإصابة بالمرض يزداد إذا كان الشخص يملك مستضاد فصيلة الدم Rhesus D أو ما يسمى اختصارًا Rh (D)، وفق موقع “روسيا اليوم”.

ووفق الدراسة، تم فحص أكثر من 160 ألف متبرع بالدم في ألمانيا بحثًا عن الفيروس الصغير بين عامي 2015 و2018، ومن بين المتبرعين بالدم، تبين أن 22 شخصًا أصيبوا بالفيروس، وجميع المصابين ينتمون إلى فصيلة الدم Rh (D).

العامل الريسوني

وفي هذا الصدد، قال راسموس جوستافسون، الباحث المنتسب في قسم علم الأعصاب السريري في معهد كارولنسكا ومدير مشروع في شركة Octapharma: “إنه اكتشاف مهم لم يتم توصيفه بعد”.

وأضاف أن هذا الاكتشاف قد يعني أن العامل الريسوسي D مهم عندما يدخل الفيروس إلى الخلية المضيفة، وقد يكون أيضًا جديدًا كمستقبل خلوي غير معروف حتى الآن للفيروس”.

وتمكن الباحثون أيضًا من ملاحظة ارتفاع خطر الإصابة خلال أشهر الصيف، بالإضافة إلى ذلك، يظهر أن النساء، وكذلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و40 عامًا يتعرضون لخطر الإصابة بالعدوى بصورة متزايدة .

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