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لأول مرة.. نجاح توليد الطاقة من الثلوج في هذه الدولة
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لأول مرة.. نجاح توليد الطاقة من الثلوج في هذه الدولة

لأول مرة.. نجاح توليد الطاقة من الثلوج في هذه الدولة

لأول مرة.. نجاح توليد الطاقة من الثلوج في هذه الدولة
١١:٤٠:١٩ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أن خبراء يابانيون تمكنوا من تطوير تقنية جديدة لتوليد الطاقة بالاعتماد على الثلوج، مؤكدة أن ذلك تم في “أوموري” التي تعتبر واحدة من أكثر مدن اليابان تساقطًا للثلوج، وستبدأ في ديسمبر تجربة فريدة للحصول على الكهرباء بالاعتماد على الثلج”.

وأشارت إلى “أن التقنية الجديدة لتوليد الطاقة ابتكرها كوجي إينوكي، الأستاذ في جامعة طوكيو للاتصالات، ووفقًا للخبراء فإن هذه التقنية لن تقل كفاءة عن تقنية الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء”.

التقنية الجديدة تعتمد على منظومة حلقات مغلقة

وتعتمد التقنية الجديدة على منظومة تضم حلقات مغلقة يدور السائل بداخلها، ويتم غمر قسم من أنابيب هذه الحلقات في خزان مملوء بالثلج، ويبقى قسم من الحلقات في الهواء، فيما يتم تسخين القسم الخارجي للمنظومة بواسطة الشمس، وبفضل فارق درجات الحرارة يخلق تأثير فيزيائي في المنظومة يؤدي إلى تدوير توربينات ستقوم بدورها بتوليد الكهرباء.

وفي حال نجاح التجربة فإن مصمم المنظومة الجديدة يخطط لاستخدام الثلج الذي يتم جمعه من الشوارع مستقبلاً لاستعماله في منظومته الجديدة بدلاً من رميه في البحر، كما يفترض أن يتم تطوير منظومة شبيهة تعتمد على حرارة الينابيع الساخنة.

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الكهرباء اليابان تقنية تقنية جديدة توليد الطاقة توليد الطاقة من الثلوج

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