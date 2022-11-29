تحذير من شركة الكهرباء حول تأثر بعض الأبراج بالأمطار الغزيرة في تبوك

تواصل- فريق التحرير

أصدرت شركة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا حول تأثر بعض الأبراج بالأمطار الغزيرة في تبوك.

وقالت في بيان إنه “بناءً على ما تشهده منطقة تبوك من تقلبات جوية وأمطار غزيرة، أوضحت الشركة عن تأثر محدود لبعض أبراج الكهرباء”.

وأكدت أن فرقها الفنية المختصة باشرت إعادة الخدمة الكهربائية لمعظم المشتركين المتأثرين بالانقطاعات المحدودة والمتفرقة التي تشهدها المنطقة.

أمطار غزيرة

وأمس الإثنين، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن هطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقط للبرد وجريان للسيول، تشمل معظم مدن ومحافظات منطقة تبوك.

وبيّن المركز أن الحالة ستبدأ في الساعة الواحدة من فجر الثلاثاء وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 5 مساءً.

فيما أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع

اقرأ أيضًا:

بدءًا من فجر الغد.. أمطار على معظم مدن ومحافظات تبوك