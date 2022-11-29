استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في اشتباكات بالضفة الغربية

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن استشهاد 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في اشتباكات بالضفة الغربية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، فقد استشهد الشقيقان جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي «22 و21 عامًا»، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله.

استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات بجروح برصاص الاحتلال اليوم، خلال اقتحام بلدة بيت أمر في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد الشاب مفيد أخليل وإصابة عشرين آخرين بجروح مختلفة في بلدة بيت أمر برصاص قوات الاحتلال، وسط إطلاق نار كثيف، وعرقلت عمل سيارات الإسعاف خلال انتشال الجرحى.

استمرار جرائم الاحتلال ضد الأطفال

في السياق، أصيبت طفلة فلسطينية في سلفيت بعد اعتداء قوات الاحتلال بالضرب عليها، في جريمة جديدة تضاف لمسلسل جرائم الاحتلال المستمرة بحق الأطفال الفلسطينيين.

واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لها خلال ساعات الليل، ما أسفر أيضًا عن إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص الحي والاختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع.

«أشتية»: ملامح حكومة الاحتلال بدأت تتضح

في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء محمد أشتية، أن ملامح حكومة الاحتلال بدأت تتضح، وتتضح معها برامجها العدوانية والاستعمارية ومخططاتها، وتعزيز البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات جديدة.

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