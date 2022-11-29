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أثناء الأمطار.. «الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية
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أثناء الأمطار.. «الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية

أثناء الأمطار.. «الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية

أثناء الأمطار.. «الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية
١٠:٢٨:٢٩ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من تعرض بعض مناطق المملكة لتساقط أمطار غزيرة، مطالبة أثناء هطول الأمطار بالابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية.

عواصف رعدية وأمطار غزيرة على المدينة

وأوضحت أنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة وتبوك والشمالية حتى الساعة 3 مساءً.

وأضافت على حسابها في «تويتر»، أنها تحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل «الرايس، وينبع»، لافتة إلى أن الحالة المطرية المتوقعة بدأت صباح اليوم على منطقة المدينة المنورة، وتستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 3 من مساء اليوم.

وطالبت سكان هذه المحافظات بضرورة البعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

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أمطار رعدية مع جريان السيول

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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