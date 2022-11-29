«البحوث العلمية والإفتاء»: تطبيق «اسألني» يقدم ربع مليون فتوى للمستفيدين في العالم

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أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أن تطبيق الفتاوى على الأجهزة الذكية «اسألني» يحقق أكثر من 112 ألف مستفيد، ويقدم قرابة ربع مليون فتوى للمستفيدين من كل دول العالم.

الفتاوى المسجلة في التطبيق بلغت 246.727 فتوى

وأوضحت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أن عدد المستفيدين من تطبيق الفتاوى على الأجهزة الذكية «اسألني» يبلغ أكثر من 112 ألف مستفيد، وأن الفتاوى المسجلة في التطبيق بلغت 246.727 فتوى في مختلف العلوم الإسلامية للمستفيدين من مختلف دول العالم.

التطبيق يحقق توجيهات القيادة بخدمة المسلمين بالعالم

وأضافت أن هذا يأتي في إطار الجهود الإرشادية التي تضطلع بها الرئاسة، عبر توظيف التقنية الحديثة لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بخدمة المسلمين حول العالم.

ودعت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الجميع للاستفادة من التطبيق في حال الحاجة لطلب الاستفتاءات والاستفسارات الشرعية حيث يمكن بسهولة تحميل التطبيق عبر الجوال.

وفي وقت سابق، دشن نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية بالمملكة، النسخة الثانية المطورة من تطبيق الرد على أسئلة المستفتين

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