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تحذير عاجل من «التأمينات الاجتماعية»: هذه الاستثمارات وهمية ونحن لا نقدمها
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تحذير عاجل من «التأمينات الاجتماعية»: هذه الاستثمارات وهمية ونحن لا نقدمها

تحذير عاجل من «التأمينات الاجتماعية»: هذه الاستثمارات وهمية ونحن لا نقدمها

تحذير عاجل من «التأمينات الاجتماعية»: هذه الاستثمارات وهمية ونحن لا نقدمها
١٠:٥٣:٠٤ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

حذّرت هيئة التأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، المواطنين من الوقوع ضحية للاستثمارات الوهمية.

وقالت الهيئة: لا تكن ضحية الاستثمارات الوهمية، وتذكر أن المؤسسة لا تقدم خدمات استثمارية للأفراد.

وأضافت في حسابها على “تويتر”، أن أصحاب الاستثمارات الوهمية يوعدونك بأرباح عالية وخيالية، كما ينشرون إعلانات مضللة من أجل إقناعك بنجاحات وهمية ومضللة.

ومؤخرًا، دشن تطبيق “توكلنا”، خدمات جديدة لمستفيدي التأمينات الاجتماعية، عبر خدمة تجويد البيانات للتأمينات الاجتماعية في “توكلنا خدمات”.

الخدمات الجديدة المقدمة عبر التطبيق

وتتضمن الخدمات الجديدة عبر التطبيق:

-استعراض ملخصات الخبرات السابقة النشطة وغير النشطة.

-عرض مدد الاشتراك وبيانات الأجور.

-طلب تعديل مدد الاشتراك.

-بطاقة عمل تحتوي بيانات المستفيد.

ويهدف تطبيق “توكلنا خدمات” إلى تقديم تجربة مميزة من خلال مجموعة من الخدمات في مجالات التعليم والصحة والخدمات الدينية والعامة.

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