الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
انخفاض في أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في اشتباكات بالضفة الغربية
تحذير عاجل من «التأمينات الاجتماعية»: هذه الاستثمارات وهمية ونحن لا نقدمها
أقلها 17 درجة.. انخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء
«البحوث العلمية والإفتاء»: تطبيق «اسألني» يقدم ربع مليون فتوى للمستفيدين في العالم
أثناء الأمطار.. «الدفاع المدني» يطالب بالابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تعليم الطائف: 5 حالات يجب مراجعة الموارد البشرية فيها سريعًا

تعليم الطائف: 5 حالات يجب مراجعة الموارد البشرية فيها سريعًا

تعليم الطائف: 5 حالات يجب مراجعة الموارد البشرية فيها سريعًا
١٠:١٦:٠٨ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

وجهت إدارة الموارد البشرية بتعليم الطائف جميع الموظفين لمراجعتها عند ظهور إحدى الحالات التالية لمعالجتها سريعًا.

5 حالات يجب مراجعة الإدارة فيها

1 – من يستحق الترقية ويظهر له إشعار في بطاقة الترقية (لا تستحق الترقية).

2 – من يوجد لديه اختلاف في (مقر الوظيفة – الرقم الوظيفي) بين سجلات نظام فارس وسجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدم القدرة على التوثيق.

3 – عدم وجود وظيفة في سجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدم القدرة على التوثيق.

4 – عدم وجود منصب للموظف في نظام فارس.

5 – طلب تعديل تاريخ بداية الخدمة في نظام فارس.

ونوهت الإدارة على موظفيها تحري الدقة عند استكمال بيانات بطاقة الترقية وقبل الإرسال، علمًا أنه لا يمكن التعديل بعد إرسال البطاقة.

اقرأ أيضًا:

“تعليم الطائف” يُكرّم معلمًا أنقذ حياة طالب من الاختناق نتيجة غصّة أثناء الأكل

تعليم الطائف يقر الدوام الشتوي .. وهذا موعد الحصة الأولى

مدير تعليم الطائف يكشف حقيقة الأنباء المتداولة عن تعليق الدراسة

 

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية السعودية الآن تعليم تعليم الطائف

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. «الصحة العالمية» تصدم بايدن بهذا التصريح

عاجل.. «الصحة العالمية» تصدم بايدن بهذا التصريح

٠١:٤٧ م، الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
مطالب خليجية بفتوى تبيح “صلاة الغائب” على “متوفّي إيبولا”

مطالب خليجية بفتوى تبيح “صلاة الغائب” على “متوفّي إيبولا”

١٠:٣١ ص، الخميس، ١٤ أغسطس ٢٠١٤
خلال تفقده منفذ جديدة عرعر.. أمير الحدود الشمالية يستقبل وفداً من الحجاج العراقيين

خلال تفقده منفذ جديدة عرعر.. أمير الحدود الشمالية يستقبل وفداً من الحجاج العراقيين

١٠:٠٣ م، الأثنين، ٠٧ أغسطس ٢٠١٧
«النيابة العامة» توضح عقوبات مروجي المخدرات عبر الإنترنت ومواقع التواصل

«النيابة العامة» توضح عقوبات مروجي المخدرات عبر الإنترنت ومواقع التواصل

٠٨:٥١ م، الجمعة، ٢٨ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *