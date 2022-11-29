تعليم الطائف: 5 حالات يجب مراجعة الموارد البشرية فيها سريعًا

تواصل – فريق التحرير:

وجهت إدارة الموارد البشرية بتعليم الطائف جميع الموظفين لمراجعتها عند ظهور إحدى الحالات التالية لمعالجتها سريعًا.

5 حالات يجب مراجعة الإدارة فيها

1 – من يستحق الترقية ويظهر له إشعار في بطاقة الترقية (لا تستحق الترقية).

2 – من يوجد لديه اختلاف في (مقر الوظيفة – الرقم الوظيفي) بين سجلات نظام فارس وسجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدم القدرة على التوثيق.

3 – عدم وجود وظيفة في سجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدم القدرة على التوثيق.

4 – عدم وجود منصب للموظف في نظام فارس.

5 – طلب تعديل تاريخ بداية الخدمة في نظام فارس.

ونوهت الإدارة على موظفيها تحري الدقة عند استكمال بيانات بطاقة الترقية وقبل الإرسال، علمًا أنه لا يمكن التعديل بعد إرسال البطاقة.

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