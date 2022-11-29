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عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المدينة
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عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المدينة

عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المدينة

عاجل.. «الدفاع المدني» يُحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المدينة
٠٩:٤٣:٠٨ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني – بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد – عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة 3 مساءً.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنها تحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل «الرايس، وينبع».

وأضافت أن الحالة المطرية المتوقعة بدأت صباح اليوم على منطقة المدينة المنورة، وتستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 3 من مساء اليوم.

وطالبت سكان هذه المحافظات بضرورة البعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

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أمطار رعدية مع جريان السيول

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

تكوّن السحب الرعدية الممطرة

وأوضح أن الحالة المتوقعة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، ومن ثم تمتد مساءً لتشمل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها، كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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