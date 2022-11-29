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أوكرانيا: قصف روسي يستهدف البنية التحتية ومضخات المياه في دنيبرو
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أوكرانيا: قصف روسي يستهدف البنية التحتية ومضخات المياه في دنيبرو

أوكرانيا: قصف روسي يستهدف البنية التحتية ومضخات المياه في دنيبرو

أوكرانيا: قصف روسي يستهدف البنية التحتية ومضخات المياه في دنيبرو
٠٩:٤٠:٤٤ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الأوكراني، أن قصفًا روسيًا استهدف البنية التحتية في مقاطعة دنيبرو جنوبي أوكرانيا.

القصف الروسي استهدف مضخات المياه في ميكولايف

وأوضح أن القصف الروسي استهدف مضخات المياه في ميكولايف التي تمر من خيرسون، مؤكدًا أن ما لا يقل عن ربع مليون شخص في ميكولايف من دون ماء أو كهرباء.

وكشفت نائبة وزير المالية الأوكرانية، أنه في العام المقبل، ستكون هناك حاجة أيضًا إلى تمويل خارجي كبير من ميزانية الدولة، وستظل الولايات المتحدة أحد المانحين الرئيسيين.

وأضافت أن مجلس الوزراء الأوكراني على ميزانية عام 2023 بعجز قدره 20% من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر، ويقدر عجز الموازنة الشهرية بنحو 3 مليارات دولار، والتي تعتزم أوكرانيا تغطيتها بقروض خارجية.

روسيا دمرت حمولة عسكرية أوكرانية في دنيبروبيتروفسك

في الوقت نفسه، أعلنت  وزارة الدفاع الروسية، أنها دمرت حمولة عسكرية أوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك أثناء نقلها عبر خط السكك الحديدية، حيث تم القضاء على 100 عسكري أوكراني مع آلياتهم.

كما أكدت أنها تمكنت من إطلاق القوات الفضائية صاروخًا من طراز «سويوز- 2.1 بي» محمولًا عن طريق مركبة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية من قاعدة بليسيتسك الفضائية.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا البنية التحتية خيرسون روسيا مقاطعة دنيبرو ومضخات المياه

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