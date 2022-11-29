توضيح من «الزكاة والضريبة» حول شروط السفر بالسيارة الجديدة إلى خارج المملكة

تواصل – فريق التحرير

أصدرت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” توضيحًا حول شروط السفر بالسيارة الجديدة إلى خارج المملكة.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين، قال فيه: “اشتريت سيارة من أسبوعين تقريبًا ولا يوجد استمارات بالمرور هل أستطيع أدخل بها البحرين أو الكويت؟”.

وردت “الزكاة والضريبة” عليه، قائلة، إنه “يجب حمل أصل الاستمارة، ويجب أن تكون سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها، أو يلزم وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة عند العبور من المنفذ الجمركي”.

الزكاة والضريبة

ومؤخرًا، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تنبيهًا مهمًا للمخلصين الجمركيين.

وقالت في حسابها على “تويتر”: للمخلصين الجمركيين.. المبادرة بتجديد الرخص وبطاقات الدخول قبل انتهائها يجنّبك توقف أعمالك”.

وفي وقت سابق، وجهت الجمارك المستوردين والمخلصين الجمركيين بعدم إرفاق بيان التعبئة أو الفاتورة الموثقة كونها لم تعد مطلوبة.

وقالت الجمارك، عبر حسابها في “تويتر”: “في كل مرة تزور فيها منصة فسح كمستورد أو مخلّص جمركي، تأكد من عدم إرفاقك لـ “بيان التعبئة” أو “الفاتورة الموثّقة من الغرفة التجارية” كونها لم تعد مطلوبة.

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