تشعر بالإعياء في بداية يومك.. إليك أهم الأسباب وطرق العلاج

تواصل- فريق التحرير

كشف خبراء أن الشعور بالتعب طوال الوقت أمر شائع جدًا، ومع قلة ضوء الشمس في هذا الوقت من العام يمكن أن يكون هذا التعب أكثر وضوحًا.

وأوضحوا أن أجسامنا تفرز هرمون النوم “الميلاتونين” عندما يحل الظلام، لذلك من الطبيعي أن نشعر بمزيد من الخمول في أشهر الشتاء.

وأشار الخبراء ذاتهم إلى أن النظام الغذائي يمكن أن يساعد في محاربة هذا الخمول، فكيف يمكنك استغلاله لزيادة شعورك باليقظة؟

الحديد

وقالوا إن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يعد أيضا سببًا شائعًا للإرهاق، غالبًا إلى جانب الصداع، ولذلك نصحوا بتناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة كاللفت، والحبوب والخبز المدعم، واللحوم الحمراء، والفواكه المجففة (المشمش والخوخ والزبيب)، والبقوليات (الفاصوليا والبازلاء والعدس).

الماغنسيوم

وقال الخبراء إنه يمكن أن يؤدي نقص المكسرات والخضراوات في النظام الغذائي إلى نقص المغنيسيوم، الذي يزيد الشعور بالإرهاق، وضعف العضلات وتشنجاتها.

وأوضحوا أن هناك الكثير من الأطعمة اللذيذة المليئة بالمغنيسيوم، مثل الحبوب الكاملة (الأرز البني والقمح والشوفان)، والخضراوات الورقية، والمكسرات، والبذور، والأفوكادو، والموز، والشوكولاتة الداكنة.

فيتامينات ب

وحث العلماء على تناول إمدادات كافية من فيتامين ب لإنتاج الطاقة داخل خلايانا، إذ أن كبار السن والحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، مثل “كرون”، أو أولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية تقييدية، هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بنقص فيتامين ب.

وبينوا أن النمط الأكثر شيوعًا هو نقص فيتامين ب 12، الذي يمكن تعويضه بتناول أطعمة مثل الأسماك الزيتية، والمحار، واللحوم، والبيض، ومنتجات الألبان.

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