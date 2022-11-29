هاشتاق «مطار الملك سلمان» يتصدر التريند.. ومغردون: الرياض تفوقت على العالم

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تصدر هاشتاق #مطار_الملك_سلمان تريند المملكة، صباح اليوم، بعد الإعلان أمس عن تفاصيل المشروع العملاق الذي يحول المملكة إلى مركز عالمي للنقل.

وأشاد مغردون بتلك الخطوة، معتبرين أنها تأتي في صالح المملكة، وجاءت أيضًا في الوقت المناسب حيث تسعى المملكة لتدعيم موقفها المحلي والإقليمي.

الرياض تفوقت على المدن العالمية

وقال أحمد الجلعود: ‏‎الرياض تفوقت على المدن العالمية المتقدمة في كافة المجالات، وحققت شهرة عالمية جعلتها وجهة عالمية وبيئة نوعية جاذبة، لذلك سيكون ‎مطار الملك سلمان أهم الوجهات الوطنية التي ستقدم تجربة سفر استثنائية، وسيكون المطار الأول عالميًا في حركة المسافرين الدوليين.

وأضاف عبد العزيز أحمد: لا شي مستحيل مع سيدي ولي عهدنا المحبوب.. حفظه الله ورعاه.. عاصمة الشرق الأوسط وكل العواصم.

تفاصيل المشروع

كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، أعلن عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وسيسهم المطار الجديد في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.

المطار سيكون من أكبر المطارات في العالم

وسيكون مطار الملك سلمان واحداً من أكبر المطارات في العالم، وسيمتد على مساحة تقارب 57 كم²، والتي تشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، و6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كم² من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية.

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