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تنبيه مهم من حساب المواطن: يمكن للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيس بهذه الحالات
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تنبيه مهم من حساب المواطن: يمكن للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيس بهذه الحالات

تنبيه مهم من حساب المواطن: يمكن للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيس بهذه الحالات

تنبيه مهم من حساب المواطن: يمكن للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيس بهذه الحالات
٠٩:٠٠:٣٨ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

قال برنامج “حساب المواطن”، إنه يمكن للمواطنة المتزوجة التسجيل كمستفيد رئيس بالبرنامج في 5 حالات.

جاء ذلك ردًا على سؤال لمستفيدة، حول كيفية تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيس.

وأجاب البرنامج قائلاً: “بإمكان المتزوجة التسجيل كمستفيد رئيس، إذا كانت مهجورة، أو متزوجة من غير سعودي، أو عائلة سجين، أو عائلة فاقد الأهلية، أو زوجها غائب”.

وأضاف أنه “يجب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو أسبوعين، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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