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توجيه مهم من التعليم للمدارس بشأن الطلاب الراسبين

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توجيه مهم من التعليم للمدارس بشأن الطلاب الراسبين

توجيه مهم من التعليم للمدارس بشأن الطلاب الراسبين

توجيه مهم من التعليم للمدارس بشأن الطلاب الراسبين
٠٨:٣٥:٣٩ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة التعليم إن يوم الأحد القادم سيكون موعدًا لإجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.

وتشمل الاختبارات طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس، والمرحلة المتوسطة، ونظام المقررات بالمرحلة الثانوية، وتستمر لمدة خمسة أيام.

تخيير الطالب الراسب

وشددت الوزارة على كافة المدارس الثانوية للبنين والبنات، ضرورة تخيير الطالب الراسب في نظام المقررات بين إعادة المادة أو حملها دون دراستها خلال الفترة من يوم الأحد القادم حتى الخميس.

وأضافت أن الإجراء يأتي وفق ما ورد في قواعد النجاح والرسوب بدليل التعليم الثانوي لنظام المقررات الصادر في 1439هـ، وما ورد في القاعدة الرابعة من المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب.

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