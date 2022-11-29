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ثورة طبية.. اكتشاف علاج جديد للسرطان أصغر بـ 50.000 مرة من النملة

ثورة طبية.. اكتشاف علاج جديد للسرطان أصغر بـ 50.000 مرة من النملة

ثورة طبية.. اكتشاف علاج جديد للسرطان أصغر بـ 50.000 مرة من النملة
٠٨:٤٣:١٣ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

في ما يمكن أن يكون اختراقًا طبيًا، طور العلماء علاجًا للسرطان حجمه أصغر بـ 50.000 مرة من النملة.

جاء ذلك في دراسة نشرت في «نيتشر نانوتيكنولوجي»،، إذ قالت إن العلاج الجديد يستخدم ناقلات النانو لتقديم دواء مناعي للسرطان.

ويأمل باحثو جامعة بيتسبرغ بولاية بنسيلفانيا أن يخفف العلاج من بعض الآثار الجانبية المرتبطة بالعلاجات التقليدية.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” يعمل العلاج الجديد من خلال وقف إنتاج بروتين مناعي يتم تثبيطه لدى المرضى ويسمح للأورام بالنمو والانتشار.

علاج مناعي

والعلاج الجديد يوفر أيضًا جرعة فائقة الاستهداف من العلاج الكيميائي مباشرة للسرطان من خلال سرب من الجسيمات النانوية التي تلتصق بالورم نفسه.

كان الدكتور عبد الله الذيابي، استشاري الجهاز الهضمي، كشف تأثير العامل الوراثي في احتمالية إصابة أفراد العائلة الواحدة بأورام المعدة والبنكرياس.

وقال الذبياني على حسابه على تويتر: ‏”وجود تاريخ عائلي بأورام المعدة أو البنكرياس أو القولون، يزيد احتمالية إصابة أفراد العائلة الآخرين بهذه الأورام، لذلك راجع الطبيب لمعرفة إذا كنت تحتاج إجراء فحوصات وقائية وابتعد عن عوامل الخطورة لهذه الأمراض”.

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السرطان دواء جديد علاج جديد علاج جديد للسرطان

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