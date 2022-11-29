استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال في الخليل

تواصل – واس:

استشهد فلسطيني وأصيب العشرات بجروح برصاص الاحتلال، اليوم، خلال اقتحام بلدة بيت أمر في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

استشهاد الشاب مفيد أخليل وإصابة عشرين آخرين

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني, باستشهاد الشاب مفيد أخليل وإصابة عشرين آخرين بجروح مختلفة في بلدة بيت أمر برصاص قوات الاحتلال، وسط إطلاق نار كثيف، وعرقلت عمل سيارات الإسعاف خلال انتشال الجرحى.

وحسب وكالة «وفا»، فقد أوضحت وزارة الصحة أن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي، أحدهم إصابته خطيرة في الرأس، وأعلن عن استشهاده لاحقا، وإصابة متوسطة في الكتف، وأخرى في الصدر وحالته مستقرة، وأربع إصابات بالرصاص الحي في اليد، وإصابة طفيفة في القدم، وأخرى في الساق.

في السياق أصيبت طفلة فلسطينية في سلفيت بعد اعتداء قوات الاحتلال بالضرب عليها، في جريمة جديدة تضاف لمسلسل جرائم الاحتلال المستمرة بحق الأطفال الفلسطينيين.

وكانت مواجهات عنيفة، اندلعت في البلدة، عقب اقتحام قوات الاحتلال، أصيب خلالها 11 مواطنًا بالرصاص الحي والاختناق.

«أشتية»: ملامح حكومة الاحتلال بدأت تتضح

في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء محمد أشتية، أن ملامح حكومة الاحتلال بدأت تتضح، وتتضح معها برامجها العدوانية والاستعمارية ومخططاتها، وتعزيز البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات جديدة.

وشدد على أن هذا الترهيب والتهديد والوعيد لن يخيفنا، وعزيمة شعبنا هي ذات العزيمة التي تواجه الاحتلال بالمقاومة الشعبية، وبالصمود في القدس وغزة وكل محافظات الوطن.