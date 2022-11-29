الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تشعر بالإعياء في بداية يومك.. إليك أهم الأسباب وطرق العلاج
هاشتاق «مطار الملك سلمان» يتصدر التريند.. ومغردون: الرياض تفوقت على العالم
تنبيه مهم من حساب المواطن: يمكن للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيس بهذه الحالات
خطوة بخطوة.. طريقة تقديم طلب تنازل عن خدمة في منصة سكني
ثورة طبية.. اكتشاف علاج جديد للسرطان أصغر بـ 50.000 مرة من النملة
توجيه مهم من التعليم للمدارس بشأن الطلاب الراسبين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال في الخليل

استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال في الخليل

استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الاحتلال في الخليل
٠٨:٣٢:١١ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

استشهد فلسطيني وأصيب العشرات بجروح برصاص الاحتلال، اليوم، خلال اقتحام بلدة بيت أمر في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

استشهاد الشاب مفيد أخليل وإصابة عشرين آخرين

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني, باستشهاد الشاب مفيد أخليل وإصابة عشرين آخرين بجروح مختلفة في بلدة بيت أمر برصاص قوات الاحتلال، وسط إطلاق نار كثيف، وعرقلت عمل سيارات الإسعاف خلال انتشال الجرحى.

وحسب وكالة «وفا»، فقد أوضحت وزارة الصحة أن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي، أحدهم إصابته خطيرة في الرأس، وأعلن عن استشهاده لاحقا، وإصابة متوسطة في الكتف، وأخرى في الصدر وحالته مستقرة، وأربع إصابات بالرصاص الحي في اليد، وإصابة طفيفة في القدم، وأخرى في الساق.

في السياق أصيبت طفلة فلسطينية في سلفيت بعد اعتداء قوات الاحتلال بالضرب عليها، في جريمة جديدة تضاف لمسلسل جرائم الاحتلال المستمرة بحق الأطفال الفلسطينيين.

وكانت مواجهات عنيفة، اندلعت في البلدة، عقب اقتحام قوات الاحتلال، أصيب خلالها 11 مواطنًا بالرصاص الحي والاختناق.

«أشتية»: ملامح حكومة الاحتلال بدأت تتضح

في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء محمد أشتية، أن ملامح حكومة الاحتلال بدأت تتضح، وتتضح معها برامجها العدوانية والاستعمارية ومخططاتها، وتعزيز البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات جديدة.

وشدد على أن هذا الترهيب والتهديد والوعيد لن يخيفنا، وعزيمة شعبنا هي ذات العزيمة التي تواجه الاحتلال بالمقاومة الشعبية، وبالصمود في القدس وغزة وكل محافظات الوطن.

الكلمات الدلالية:
استشهاد شاب الخليل القدس فلسطين قوات الاحتلال محمد اشتية

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. أمطار غزيرة بمدينة عرعر وشمال المظيلف

بالفيديو.. أمطار غزيرة بمدينة عرعر وشمال المظيلف

١٠:٥٠ م، الثلاثاء، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
اليمن.. وصول طلائع قوات التحالف إلى تعز

اليمن.. وصول طلائع قوات التحالف إلى تعز

٠٢:٠٢ م، الأحد، ٠١ نوفمبر ٢٠١٥
بالصور.. ولي العهد يستقبل مفتي عام المملكة

بالصور.. ولي العهد يستقبل مفتي عام المملكة

١٢:٥٣ م، الأثنين، ١٠ نوفمبر ٢٠١٤
خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء

خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء

٠٨:٣٦ م، الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *