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للأمهات.. 5 مواد غذائية تقي طفلك من الإصابة بالسرطان
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للأمهات.. 5 مواد غذائية تقي طفلك من الإصابة بالسرطان

للأمهات.. 5 مواد غذائية تقي طفلك من الإصابة بالسرطان

للأمهات.. 5 مواد غذائية تقي طفلك من الإصابة بالسرطان
٠٧:٥٩:٣٩ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

كشفت الدكتورة يلينا باريتسكايا، أخصائية أمراض المناعة والحساسية وطب الأطفال، أن هناك 5 مواد غذائية يمكنها تعويض نقص اليود في جسم الأطفال والكبار وبالتالي حمايتهم من الإصابة بأمراض مثل السرطان.

وقالت الأخصائية في حديث لموقع doctorpiter.ru، إن الجسم كله يعاني في حالة نقص عنصر اليود، إذ يضطرب نمو وتطور الأطفال، وتسوء دراستهم.

ضعف المناعة

وأضافت أن الكبار يعانون أيضا من ضعف منظومة المناعة والقدرة على العمل، لذلك فإن نقص اليود في الجسم خلال فترة طويلة، يمكن أن يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية، وبالتالي إلى خطر الإصابة بالسرطان.

وأشارت إلى ان الأغذية التي تعوض نقص اليود في الجسم وتحميه من السرطان هي:

1-الفراولة.

2-البرقوق المجفف.

3-سمك القد والتونة والأعشاب البحرية.

4-الديك الرومي.

5-البطاطا والفاصوليا البيضاء.

وبينت أنه يمكن تحديد نقص عنصر اليود في الجسم من خلال بعض الأعراض، مثل اللامبالاة والنعاس، والتهيج واضطراب ضربات القلب وعدم استقرار مستوى ضغط الدم، والشعور المزعج في منطقة الصدر والصداع وانخفاض الشهية والمشكلات في الشعر والأظافر وضعف الانتباه.

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الكلمات الدلالية:
الأطفال السرطان المناعة نقص اليود

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