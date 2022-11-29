بكين تُبعد سفينة حربية أمريكية.. ماذا يحدث في بحر الصين الجنوبي؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الصيني أنه أبعد سفينة حربية أمريكية اخترقت بشكل غير قانوني المياه قرب بحر جنوب الصين.

وأوضح أن سفينة حربية أمريكية تدخلت بشكل «غير قانوني» بالقرب من جزر في بحر الصين الجنوبي، مؤكدًا أن أعمال الجيش الأمريكي تمثل تهديدًا لسيادة بلادنا واستقرارها.

الصين تحذر أمريكا من استعراض العضلات

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصينية، أنها تحذر من عودة حاملة طائرات أمريكية إلى بحر الصين الجنوبي واصفة ذلك بـ «استعراض العضلات».

الولايات المتحدة تتعمد إثارة التوتر في المنطقة

وأكدت – حسب رويترز – أنها لا تعرقل حرية الملاحة أو الطيران، وتتهم الولايات المتحدة بتعمد إثارة التوتر في المنطقة، مطالبة بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله.

وأضافت أن وجود مدمرة أمريكية في بحر جنوب الصين خرق للقوانين الدولية، مؤكدًا أن تصرفات واشنطن تنتهك بشكل خطير سيادة الصين وأمنها، أن المطالبات البحرية غير المشروعة والشاملة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي تشكل تهديدًا خطيرًا لحرية البحار، بما في ذلك حرية الملاحة والطيران، والتجارة الحرة.

واشنطن تصر على ضمان حرية الملاحة في بحر الصين

من ناحيتها وجهت الولايات المتحدة انتقادات هي الأشد لمطالب بكين غير القانونية في بحر الصين الجنوبي، رافضة التبريرات التاريخية والجغرافية لذلك، حيث تنفذ واشنطن وبانتظام ما تسميه عمليات ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، متحدية ما تقول إنه قيود على المرور تفرضها الصين وآخرون.

اقرأ أيضًا:

أمريكا تنشر مدمرة في بحر الصين الجنوبي وبكين تواجهها.. ماذا يحدث؟