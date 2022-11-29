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لأول مرة منذ 40 عامًا.. ثوران أكبر بركان نشط في العالم
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لأول مرة منذ 40 عامًا.. ثوران أكبر بركان نشط في العالم

لأول مرة منذ 40 عامًا.. ثوران أكبر بركان نشط في العالم

لأول مرة منذ 40 عامًا.. ثوران أكبر بركان نشط في العالم
٠٧:٣٨:٠٤ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ثار أكبر بركان نشط في العالم والموجود في جزيرة هاواي الأمريكية، لأول مرة منذ نحو 40 عامًا، وقد قذف الرماد من دون أن يشكل إلى الآن أي تهديد لسكان المناطق المحيطة.

وبدأ ثوران البركان في ليل الأحد عند الساعة 23,30 بالتوقيت المحلي (09,30 بتوقيت جرينتش الاثنين)، وفق تحذير أصدره المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي.

البركان يقذف الحمم من فوهته

وأوضح المعهد أن البركان لا زال يقذف «الحمم من فوهته»، لكنّه أشار إلى أن الأمر لا يشكّل «في الوقت الراهن أي تهديد للمناطق المأهولة». ولم تصدر السلطات أي أوامر إخلاء، إلا أن بعض الطرق أغلق احترازيًا.

وأشار المعهد إلى «عدم وجود أي مؤشر يدل على تقدّم الثوران نحو منطقة الصدع» بما يتيح للصهارة التقدّم بشكل أسهل تحت الأرض.

وكان المعهد قد نبّه في أول تحذير أصدره الأحد إلى أن «المراحل الأولى لثوران مونا لوا يمكن أن تتطوّر سريعًا» وإلى أن مواقع تدفق الحمم البركانية وتقدّمها يمكن أن تتغيّر سريعًا.

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