«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مع جريان السيول على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

تكون السحب الرعدية الممطرة

وأوضح أن الحالة المتوقعة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، ومن ثم تمتد مساءً لتشمل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها، كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.

حركة الرياح السطحية

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار مع السحب الرعدية على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 25 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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