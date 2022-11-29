الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وزير العدل: خطة لتطوير مهارات المحامين وتأهيلهم ودعمهم
«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مع جريان السيول على هذه المناطق
الأزمة طالت البنوك.. مصرف بولندي يغلق فروعه لتوفير الطاقة
6 أعراض خطيرة تستدعي استشارة طبيب الأطفال فورًا
استشاري يوجه 3 نصائح للتعامل الإيجابي مع «حالة الطوارئ» اليومية
خطأ فادح يتسبب في رسوب طالب كويتي.. لن تتوقع السبب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وزير العدل: خطة لتطوير مهارات المحامين وتأهيلهم ودعمهم

وزير العدل: خطة لتطوير مهارات المحامين وتأهيلهم ودعمهم

وزير العدل: خطة لتطوير مهارات المحامين وتأهيلهم ودعمهم
٠٧:٣١:٣٥ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال  وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية، معلناً إطلاق بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمة المحامين خلال الشهر المقبل.

وشدد على أهمية مواكبة العاملين في القطاع القانوني للتطورات التشريعية لاسيما التشريعات المتخصصة التي وجه بإطلاقها ولي العهد، مثمناً الدعم والاهتمام اللذين يحظى بهما المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأضاف أن التشريعات التي صدرت أخيراً كنظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، سيعقبها صدور نظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات.

وأشار إلى أنه سيتزامن مع صدورهما صدور الأوعية والأدلة والشروحات والقواعد المتعلقة بهما.

دعوة للتطوير المعرفي 

ودعا الوزير المتخصصين والعاملين بالقطاع القانوني إلى أهمية التطوير المعرفي والتأهيل المهني من خلال تطور التعليم القانوني ورفع مستوى تأصيله.

وتابع أن التأهيل القانوني للعاملين بمهنة المحاماة لن يقتصر في المستقبل على تعلم القانون فقط، بل سيتطلب المعرفة ببقية المجالات الأخرى مثل المحاسبة والمالية والتقنية.

اقرأ أيضًا:

وزير العدل يوجه بإطلاق 11 خدمة قضائية عبر بوابة «ناجز».. تعرف عليها

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية السعودية الآن العدل المحامي وزير

مواد ذات صلة

المزيد
«الإنذار المبكر» يحذر من أمطار مصحوبة برياح وزخات من البرد على الرياض

«الإنذار المبكر» يحذر من أمطار مصحوبة برياح وزخات من البرد على الرياض

٠٦:٢٤ م، الخميس، ١١ مايو ٢٠١٧
إسبانيا تُعلن وفاة أول حالة مرتبطة بجدري القرود

إسبانيا تُعلن وفاة أول حالة مرتبطة بجدري القرود

١١:٢١ م، الجمعة، ٢٩ يوليو ٢٠٢٢
الدفاع المدني يعتذر عن تنبيه بهطول أمطار على الرياض

الدفاع المدني يعتذر عن تنبيه بهطول أمطار على الرياض

٠١:٢٣ م، السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠١٥
أمانة جدة تُحدد موعد المرحلة الثانية الإلزامي لتسوير الأراضي الفضاء

أمانة جدة تُحدد موعد المرحلة الثانية الإلزامي لتسوير الأراضي الفضاء

٠٤:٥٠ م، الخميس، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *