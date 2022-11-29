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استشاري يوجه 3 نصائح للتعامل الإيجابي مع «حالة الطوارئ» اليومية
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استشاري يوجه 3 نصائح للتعامل الإيجابي مع «حالة الطوارئ» اليومية

استشاري يوجه 3 نصائح للتعامل الإيجابي مع «حالة الطوارئ» اليومية

استشاري يوجه 3 نصائح للتعامل الإيجابي مع «حالة الطوارئ» اليومية
٠٣:١٠:٤٣ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. محمد اليوسف استشاري الطب النفسي، 3 نصائح مهمة للتعامل الإيجابي مع حالة الطوارئ اليومية.

وقال اليوسف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن “حالة الطوارىء” التي تعيشها يومياً قد تكون أنت أحد أسبابها باستعجالك، وعدم تنظيم وقتك، وأخذ الأمور بجدية مبالغ فيها.

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ونصح د. محمد اليوسف ببعض الأمور التي يمكن من خلالها التعامل الإيجابي مع حالة الطوارئ التي يعاني منها البعض كالتالي:

– نظم وقتك وحدد أولوياتك

– لا تلزم نفسك بالرد على كل مكالمة جوال أو رسالة واتس في وقتها

– تأكد أنه لا يوجد أكثر جدية من “الموت” ولا أكثر أهمية من حياة بلا هموم وأقل ضغوط.

 

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الكلمات الدلالية:
استشاري نفسي الاطمئنان الصحة النفسية الطب النفسي حالة الطوارئ اليومية

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