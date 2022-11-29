الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الأزمة طالت البنوك.. مصرف بولندي يغلق فروعه لتوفير الطاقة
6 أعراض خطيرة تستدعي استشارة طبيب الأطفال فورًا
استشاري يوجه 3 نصائح للتعامل الإيجابي مع «حالة الطوارئ» اليومية
خطأ فادح يتسبب في رسوب طالب كويتي.. لن تتوقع السبب
شاهد.. البرق يضيء سماء محافظة الليث
حضر عرسا وفوجيء بوجود منكرات.. ماذا يفعل؟

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

الأزمة طالت البنوك.. مصرف بولندي يغلق فروعه لتوفير الطاقة

الأزمة طالت البنوك.. مصرف بولندي يغلق فروعه لتوفير الطاقة

الأزمة طالت البنوك.. مصرف بولندي يغلق فروعه لتوفير الطاقة
٠٣:٢٢:١٨ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مجموعة “آي إن جي” المالية العالمية للخدمات المصرفية، في بولندا، عزمها إغلاق معظم مكاتبها خلال فصل الشتاء في محاولة لتوفير الطاقة.

إغلاق 8 فروع من أصل 12

وقرر مصرف “اي ان جي بنك سلاسكي اس ايه”، رابع أكبر بنك في بولندا من حيث الأصول، إغلاق ثمانية من 12 طابقا في مقره الرئيسي في وارسو اعتبارا من بداية عام 2023، إضافة إلى أحد مبانيه في كاتوفيتشي اعتبارا من 19 ديسمبر المقبل.

وتستأنف المجموعة عملها اعتبارا من 26 فبراير المقبل، وسيتم دفع 2000 زلوتي (443 دولارا) لكل موظف للتعويض عن البقاء في المنزل إضافة إلى 1500 زلوتي لنموذج العمل الهجين الذي تم دفعه أيضا في العام الماضي، حسب “الاقتصادية”.

نموذج لتوفير الطاقة 

ونقلت وكالة بلومبيرج عن بيوتر اوتراتا، المتحدث باسم البنك قوله في رسالة بالبريد الإلكتروني “نريد أن نقدم نموذجا لكيفية توفير الطاقة، على أمل أن تحذو شركات أخرى حذونا.. في حين أن التوفير لن يكون كبيرا من حيث القيمة الأسمية، نفهم أن المؤسسات العامة المهمة مثل المستشفيات ودور الحضانة والمدارس، يجب أن تحظى بالأولوية في حالة حدوث انقطاع للكهرباء”.

اقرأ أيضا:

غدًا.. إضراب عمال صناعة الصلب في ألمانيا بسبب أزمة الطاقة

 

الكلمات الدلالية:
أزمة الطاقة مصرف بولندي نقص الطاقة في أوروبا

مواد ذات صلة

المزيد
عقاريون: تضارب تصريحات المسؤولين يُولِّد مزيداً من الارتباك بالسوق

عقاريون: تضارب تصريحات المسؤولين يُولِّد مزيداً من الارتباك بالسوق

٠٩:٣٦ ص، الثلاثاء، ٢٥ نوفمبر ٢٠١٤
اقتصادي يكشف عن السعر المتوقع لسهم «أرامكو» بعد طرحها للاكتتاب

اقتصادي يكشف عن السعر المتوقع لسهم «أرامكو» بعد طرحها للاكتتاب

٠٨:٣٨ ص، الأثنين، ١١ نوفمبر ٢٠١٩
أسعار النفط تستقر في ظل مستويات قياسية لإنتاج أمريكا

أسعار النفط تستقر في ظل مستويات قياسية لإنتاج أمريكا

٠٢:٠٢ م، الخميس، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٨
ارتفاع أسعار النفط بعد تراجعها جلستين متتاليتين

ارتفاع أسعار النفط بعد تراجعها جلستين متتاليتين

١٢:١١ ص، الجمعة، ١٦ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *