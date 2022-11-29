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خطأ فادح يتسبب في رسوب طالب كويتي.. لن تتوقع السبب
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خطأ فادح يتسبب في رسوب طالب كويتي.. لن تتوقع السبب

خطأ فادح يتسبب في رسوب طالب كويتي.. لن تتوقع السبب

خطأ فادح يتسبب في رسوب طالب كويتي.. لن تتوقع السبب
٠٣:٠٨:٣٥ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تسببت إحدى المدارس الثانوية التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية في رسوب طالب، وهو في الحقيقة ناجح ومجتاز لجميع الاختبارات، ونجاح طالب آخر مكانه، وهو في الأصل كان لديه دور ثان ولم يحضر الاختبار.

التحقيق في الواقعة

ووجه  وكيل وزارة التربية الكويتي بالتكليف، فيصل المقصيد، فور علمه بالحادثة، قطاع التعليم العام، بالتحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصب في مصلحة الطالبين، وبما يتوافق مع اللوائح والنظم المعمول بها.

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تشابه أسماء سبب رسوب الطالب

 ونقلت صحيفة القبس  الكويتية عن مصادر  أنه تبين وجود طالب بنفس الاسم تم قيده في الصف الحادي عشر علمي، في الوقت الذي كان لديه دور ثان في الصف العاشر، لكنه لم يحضر اختبارات الدور الثاني، وبالتالي أصبح راسبا ويجب أن يبقى في الصف العاشر.

وجرى استدعاء الطالب الناجح بالخطأ، أفاد بأنه استعلم عن نتيجته من موقع الوزارة على الإنترنت، فكان ناجحا وأنه اكتفى بذلك، ولم يستلم شهادته من المدرسة، ولديه صورة من شاشة التليفون تظهر نتيجته.

وأوردت المصادر أنه بالنسبة لنتائج الطالبين اللذين يحملان اسمين متشابهين من واقع بياناتهما، فإن الطالب الثاني راسب دور ثان، ولكنه مسجل في سجل الطالب على أنه ناجح ومنقول للصف الحادي عشر علمي.

أما الطالب الأول فهو ناجح في الصف العاشر، ولكنه مسجل في سجل الطالب على أنه راسب ويبقى في الصف العاشر، وقد تم إرفاق صور ضوئية للشهادات والأوراق الدالة على صحة البيانات.

الكلمات الدلالية:
الكويت تحقيق في رسوب طالب خطأ يتسبب في رسوب طالب وزارة التعليم الكويتية

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