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شاهد.. البرق يضيء سماء محافظة الليث
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شاهد.. البرق يضيء سماء محافظة الليث

شاهد.. البرق يضيء سماء محافظة الليث

شاهد.. البرق يضيء سماء محافظة الليث
٠٣:٠١:٤٩ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق أجواء محافظة الليث، بمنطقة مكة المكرمة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهرت خلال المقطع، أضواء البروق تضيء سماء محافظة الليث، في مشهد بديع، وأجواء مبشرة بالأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على عدة مناطق.

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وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وتشمل الأجزاء الساحلية, في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شرقية تتحول تدريجيا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تصل الى 45كم /ساعة على الأجزاء الشمالية مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل الى المترين والنصف مع السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية، وحالة البحر فيف الى متوسط الموج تصل الى مائج مع السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية.

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البرق البروق الليث سماء الليث طقس الليث

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