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حضر عرسا وفوجيء بوجود منكرات.. ماذا يفعل؟
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حضر عرسا وفوجيء بوجود منكرات.. ماذا يفعل؟

حضر عرسا وفوجيء بوجود منكرات.. ماذا يفعل؟

حضر عرسا وفوجيء بوجود منكرات.. ماذا يفعل؟
٠٢:٤٩:٠٧ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن سؤال حول حكم حضور الأعراس مع وجود منكرات.

الإنكار واجب

وأوضح فضيلته، في تسجيل نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن حضور العرس مع وجود منكرات لا يحوز، إذا علم الحاضر وسمع، إلا مع الإنكار، مضيفا أنه إذا لم يعلم الحاضر أو يسمع فلا شيء عليه.

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حكم الاستهزاء بالدين 

وأوضح الفوزان في مقطع تسجيلي منشور على حسابه في “تويتر”، في وقت سابق، أن من يستهزئ بالدين مازحًا أو جادًا ليضحك الناس فهو يكفر بعد إيمانه.

وأضاف الشيخ الفوزان أنه في الحديث: “إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ يهوي بها في جهنم “، مشيرًا إلى أن هذا في الكلمة الواحدة، وهذا شأنها فما بالكم بغيرها مما يتفوه به الناس ويغضب الله تعالى.

الكلمات الدلالية:
حضور عرس ووجود منكرات رأي الفوزان فتاوى الشيخ الفوزان فتاوى دينية

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