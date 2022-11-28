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وظائف بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عدة تخصصات
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وظائف بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عدة تخصصات

وظائف بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عدة تخصصات

وظائف بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عدة تخصصات
٠٢:٠٥:٢٠ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مُمثلة في عمادة الموارد البشرية، عبر موقع تويتر عن توافر عدد من الوظائف التخصصية والتي ترغب بشغلها عن طريق النقل أو الإعارة، لمن لديهم المؤهلات والخبرات ممن هم على سلم الموظفين العام، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف المتاحة:

  •  تقنية المعلومات.
  •  الإحصاء.
  •  أخصائي جودة.
  •  أخصائي مواصفات ومقاييس وجودة.
  •  حارس أمن.
  •  المستخدمين.
  •  مُصمم جرافيك.
  •  أخصائي تسويق.
  • مدير اعلام رقمي.

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  •  أخصائي لغوي.
  •  محاسب.
  •  أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية.
  •  أخصائي استشارات مالية.
  •  أخصائي استشارات أعمال.
  •  أخصائي استشارات أمن سيبراني.
  •  أخصائي إدارة مشاريع.
  •  مطوّر برامـج.
  •  أخصائي أساليب تعلم.
  •  أخصائي وسائل تعليمية.
  •  أخصائي علاقات عامة.
  •  أخصائي أنشطة ثقافية.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم مُتاح الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 29 نوفمبر 2022م، وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 2022/12/11م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

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