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الكرملين: لن تنسحب من زابوريجيا.. وبوتين يبحث عن حلفاء قدماء

الكرملين: لن تنسحب من زابوريجيا.. وبوتين يبحث عن حلفاء قدماء

الكرملين: لن تنسحب من زابوريجيا.. وبوتين يبحث عن حلفاء قدماء
٠٢:٣١:٥٥ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الكرملين، أمس الاثنين، أن روسيا لن تنسحب من المنطقة التي تقع فيها المحطة النووية في زابوريجيا، رغم تحذيرات وكالة الطاقة الذرية.

روسيا تتمسك بموقعها

وأكّد الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أنّ روسيا لن تسحب قواتها من بلدة إنرجودار التي تقع فيها محطة الطاقة النووية في إقليم زابوريجيا.

وقال بيسكوف رداً على سؤال حول تصريحات الجانب الأوكراني في هذا الشأن: «لا داعي للبحث عن أي مؤشرات ليست موجودة، ولا يمكن أن تكون»، حسب “الشرق الأوسط”.

بوتين يبحث عن تحالفات 

وسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعه مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في موسكو، إلى إنهاء مرحلة من الفتور سيطرت على علاقات البلدين، على خلفية مواقف آستانا المعارضة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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أنباء عن مغادرة روسيا للمحطة النووية

كان رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية قال في وقت سابق إن هناك مؤشرات على أن القوات الروسية ربما تستعد لمغادرة محطة زابوريجيا.

وكشف رئيس شرطة الطاقة النووية، عن كثير من التقارير تقارير في وسائل الإعلام الروسية، تفيد بأن الأمر يستحق إخلاء المحطة، وربما نقل السيطرة عليها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة.

الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية الأوكرانية الكرملين فلاديمير بوتين كييف محطة زابوريجيا النووية موسكو

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