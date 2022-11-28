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هل يجوز تواصل الطالبة مع شيوخها في الجامعة بواسطة الشبكة الحاسوبية؟

هل يجوز تواصل الطالبة مع شيوخها في الجامعة بواسطة الشبكة الحاسوبية؟

هل يجوز تواصل الطالبة مع شيوخها في الجامعة بواسطة الشبكة الحاسوبية؟
٠٢:١٧:٣٥ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم تواصل الطالبة مع شيوخها في الجامعة بواسطة الشبكة الحاسوبية.

جاء ذلك في رد من الشيخ على سؤال ورد فيه : “أريد معرفة حكم مَن يكلِّم الشيوخ عن طريق (الإنترنت) بالكتابة والكلام فيما يتعلق بأمور الجامعة، فهل مثل هذا جائز، أو لا؟”.

وأجاب الشيخ الخضير بقوله : “الواضح من السؤال أن هذه طالبة في الجامعة تخاطب الشيوخ والأساتذة المدرسين من خلال الشبكة، فتسألهم ويجيبونها، فإذا كان هذا في العلم المحض، وليس فيه خروج عن هذا العلم، وبأدب العلم، وليس هناك نوايا أخرى غير العلم وقصد العلم، وإذا وُجد من أيِّ طرفٍ من الأطراف غير ذلك يُقطع الاتصال، فهذا لا بأس به -إن شاء الله تعالى-.”.

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وتابع الشيخ الخضير بقوله :”هذه الشبكة لا شك أنها مشتملة على شرورٍ عظيمة، لكنْ فيها خير، وفيها نفع، وانتشر العلم بواسطتها، والأسئلة ترد إلى المشايخ من الشرق والغرب في آن واحد وفي درسٍ واحد”.

وختم الشيخ الخضير بقوله “تردنا أسئلة في الدروس من أكثر من عشرين دولة، فلا شك أنها خير، فإذا استُعملت من هذا الوجه: للخير وفي الخير، من غير أن يعتري هذا الخير دخنٌ أو أمرٌ غير مقبول في الشريعة، فهذا استعمال طيب -إن شاء الله تعالى-“.

 

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الإنترنت الشيخ الخضير الشيخ عبدالكريم الخضير العلم الشرعي تواصل الطالبة مع شيوخها فتاوى الخضير

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