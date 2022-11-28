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حيلة بسيطة لإطالة عمر بطارية هاتف آيفون
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حيلة بسيطة لإطالة عمر بطارية هاتف آيفون

حيلة بسيطة لإطالة عمر بطارية هاتف آيفون

حيلة بسيطة لإطالة عمر بطارية هاتف آيفون
٠١:٣٩:٤٥ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يبحث مستخدمو الجوالات عن إطالة أعمار بطارياتها، وبحسب موقع “شي فايندس”، فإن مستخدمي آيفون يستطيعون أن يطيلوا عمر البطارية عبر خطوة بسيطة، يمكن القيام بها في ثوان قليلة.

خاصية الشاشة المتغيرة

وذكر تقرير نشره الموقع المتخصص أنه يمكن لمستخدمي هاتف “آيفون” أن يتخلوا عن خاصية عن خلفية الشاشة المتغيرة، لأن جعل تلك الصورة تتغير تلقائيا وبشكل مستمر، يستهلك الطاقة، أكثر مما نتصوره.

اقتصاد الطاقة

وأوضح خبراء أن هذه الخطوة تساعد على اقتصاد الطاقة فقط، وتجعل المستخدم يشعر بفرق، حتى وإن كانت ثمة عوامل كثيرة أخرى تؤثر على عمر البطارية.

طريقة تفعيل الخاصية

ويمكن لمستخدم آيفون أن يذهب إلى قسم صورة الخلفية والسطوع، وعندئذ، بوسعه أن يختار صورة ثابتة من الألبوم أو الصور الموجودة سلفا في الجهاز.

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ميزة جديدة في آيفون 14

وأوردت تقارير أن ميزة طلب النجدة عبر الأقمار الاصطناعية تطرح لهواتف آيفون 14، والتي تمكن المستخدم من طلب المساعدة في أقل وأسرع وقت ممكن.

وعلق سالم الحربي، على هذه الميزة، في تغريدة عبر “تويتر” بقوله: “إن خاصية طلب النجدة عبر الأقمار الاصطناعية راح تتوفر إلى آيفون 14 خلال الشهر الحالي الخدمة الجديدة”.

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