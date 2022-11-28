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البنتاغون: يجب الحفاظ على الحوار مع روسيا

البنتاغون: يجب الحفاظ على الحوار مع روسيا

البنتاغون: يجب الحفاظ على الحوار مع روسيا
٠١:٠٨:١٥ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

شدد متحدث باسم البنتاغون، على ضرورة الحفاظ على قنوات حوار مع روسيا بشأن القضايا الأمنية.

وأضاف في تصريحات لوكالة “تاس”، يوم الإثنين، إن “الولايات المتحدة تحافظ على عدة قنوات لمناقشة القضايا الأمنية الملحة مع روسيا أثناء الأحداث غير المتوقعة أو الطارئة لغرض تفادي الأخطاء والحوادث العسكرية والتصعيد”.

وتابع: “نعتقد أن المكالمات الهاتفية الأخيرة بين ممثلي قيادة البنتاغون مع الزملاء الروس تبعث على التفاؤل، ونعتبر مواصلة الحوار مهمة جدا”.

وجاء ذلك تعليقا على معلومات وكالة “رويترز” حول أن الولايات المتحدة استخدمت مرة واحدة خط الاتصال الساخن لتفادي الصدام مع روسيا، أثناء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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يذكر أن روسيا والولايات المتحدة أجرتا في أكتوبر الماضي مكالمتين هاتفيتين بين وزيري الدفاع سيرغي شويغو ولويد أوستين، وبين رئيسي الأركان فاليري غيراسيموف ومارك ميلي.

الكلمات الدلالية:
البنتاغون امريكا اوكرانيا حوار امريكا وروسيا روسيا

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