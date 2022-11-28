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استشاري يحذر من خطورة تأخير علاج حالات السكتة الدماغية
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استشاري يحذر من خطورة تأخير علاج حالات السكتة الدماغية

استشاري يحذر من خطورة تأخير علاج حالات السكتة الدماغية

استشاري يحذر من خطورة تأخير علاج حالات السكتة الدماغية
١٢:٥٠:٠١ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عمرو مؤمنة، استشاري المخ والأعصاب، من خطورة التأخير في علاج المصاب بالسكتة الدماغية.

وقال د. عمرو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “دقيقه تفرق، وكل دقيقة ٢ مليون خلية بالمخ تموت حال الإصابه بالسكته الدماغية”.

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وأضاف د. عمرو مؤمنة “كل ٤ دقائق حالة جديدة بالعالم، و١٢ مليون حالة إصابة سنوية ونصفها يتعرض للوفاة، وجزء منها قد يتعرض لإعاقه تؤثر على الفرد والأسرة والمجتمع”.

وختم د. عمرو مؤمنة بقوله “إن الحل هو التوعية والتوجه للمستشفى سريعاً.. نحن بعون الله مستعدون”.

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الكلمات الدلالية:
السكتة الدماغية المخ والأعصاب علاج السكتة الدماغية عمرو مؤمنة

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