الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو .. والأسهم تغلق على انخفاض

تواصل – واس:

سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.

الاسترليني مقابل الدولار واليورو

وانخفضَ الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.90% ليتداول عند 1.1944 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.57%، إلى 1.1560 يورو.

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الأسهم البريطانية تتراجع

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس ” فوتسي 100″ تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر، الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية – تراجعًا بنسبة 0.17 %، ما يعادل 12.65 نقطة، ليصل عند مستوى 7474.02 نقطة.