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الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو .. والأسهم تغلق على انخفاض

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الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو .. والأسهم تغلق على انخفاض

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو .. والأسهم تغلق على انخفاض

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو .. والأسهم تغلق على انخفاض
٠١:٠٩:٢٢ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة “يورو”.

الاسترليني مقابل الدولار واليورو 

وانخفضَ الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.90% ليتداول عند 1.1944 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.57%، إلى 1.1560 يورو.

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الأسهم البريطانية تتراجع 

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس ” فوتسي 100″ تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر، الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية – تراجعًا بنسبة 0.17 %، ما يعادل 12.65 نقطة، ليصل عند مستوى 7474.02 نقطة.

 

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