5 إجراءات حكومية جديدة بالكويت لمحاصرة الحسابات الوهمية

تواصل – فريق التحرير:

باشرت الحكومة الكويتية، ممثلة في أجهزتها المعنية، رصد العديد من الحسابات الوهمية التي دأبت على بث الإشاعات المغرضة ونشر المعلومات المغلوطة والتعرض لرموز الدولة والسلك القضائي، وستتم مواجهتها بشكل ممنهج خلال المرحلة المقبلة.

وكشف مصدر حكومي مطلع عن إجراءات جديدة لمواجهة الحسابات الوهمية، وملاحقة مثيري الفتن والبلبلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بلا مساس بالحريات، وفقا لـ”القبس”.

ولفت المصدر إلى تنسيق مكثف بين إدارة الجرائم الإلكترونية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وهيئة الاتصالات لرصد من يقف وراء هذه الحسابات المشبوهة ومن يديرها والتصدي لإشاعاتهم.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على حفظ كرامة الناس وحمايتهم من الابتزاز والتشهير، وتطبيق قوانين الجرائم الإلكترونية لحماية الوحدة الوطنية ووقف التشهير الذي أصبح سمة أساسية لبعض الحسابات الوهمية.

وتتضمن الإجراءات الحكومية مراقبة الهاشتاقات المغرضة ورصد مواقع بثها، كما سيتم التشديد مرةً أخرى على كل جهات الدولة بالرد على الإشاعات وتفعيل دور الناطقين الرسميين في جهات الدولة، وعدم قصر الرد على مركز التواصل الحكومي فقط.

هذا وتشدد التوجيهات الحكومية لأجهزة الدولة المعنية على عدم المساس بالحريات، وفي المقابل عدم التهاون مع مثيري الفتن.

وتتضمنت إجراءات الحكومة الكويتية بالتفصيل مايلي:

– محاصرة الحسابات الوهمية

– إجراءات قانونية بحق مثيري الفتن

– حفظ كرامة الناس وعدم المساس بالحريات

– التصدي لمحترفي التشهير بالآخرين

– تفعيل دور الناطقين الرسميين في جهات الدولة

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