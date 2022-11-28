وفاة شخصين وإصابة 5 بإصابات خطيرة في حادث مروع بالباحة (صور)

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وقع حادث تصادم مروع بين مركبتين مساء الإثنين، في مركز جرب بمحافظة العقيق، في منطقة الباحة، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بإصابات خطيرة ومتوسطة.

وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر في منطقة الباحة عماد منسي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً عند الساعة الـ6:40 عن حادث التصادم.

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وأكد، أنه تم توجيه 4 فرق إسعافية للموقع، والقائد الميداني، وباشرت الحالات التي اتضح وفاة اثنتين منها، وتم نقل 4 حالات لمستشفى العقيق، ورفضت إحدى الحالات النقل.