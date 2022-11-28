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وفاة شخصين وإصابة 5 بإصابات خطيرة في حادث مروع بالباحة (صور)
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وفاة شخصين وإصابة 5 بإصابات خطيرة في حادث مروع بالباحة (صور)

وفاة شخصين وإصابة 5 بإصابات خطيرة في حادث مروع بالباحة (صور)

وفاة شخصين وإصابة 5 بإصابات خطيرة في حادث مروع بالباحة (صور)
١٢:٠٠:١٧ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

وقع حادث تصادم مروع بين مركبتين مساء الإثنين، في مركز جرب بمحافظة العقيق، في منطقة الباحة،  ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بإصابات خطيرة ومتوسطة.

وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر في منطقة الباحة عماد منسي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً عند الساعة الـ6:40 عن حادث التصادم.

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وأكد، أنه تم توجيه 4 فرق إسعافية للموقع، والقائد الميداني، وباشرت الحالات التي اتضح وفاة اثنتين منها، وتم نقل 4 حالات لمستشفى العقيق، ورفضت إحدى الحالات النقل.

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احبار السعودية حادث الباحة حادث مركبات حوادث الباحة

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