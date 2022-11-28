«سنن الفطرة أجر ونظافة».. فيديو يكشف مساوئ إطالة الأظافر

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حثت الشريعة الإسلامية السمحة على سنن الفطرة، وأبرزها مراعاة النظافة الشخصية، كما أوصى القرآن الكريم، وبينت السنة النبوية.

خمس من الفطرة

وتناولت كثير من الأحاديث النبوية أوامر تنص على التمسك بسنن الفطرة، فعن أَبي هُريرةَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: “الفِطرةُ خَمسٌ، أَوْ خمْسٌ مِنَ الفِطرةِ: الخِتان، وَالاسْتِحْدَادُ، وَتقلِيمُ الأَظفَارِ، ونَتف الإِبِطِ، وقَصُّ الشَّارِبِ”.مُتفقٌ عَلَيْهِ.

فيديو يبرز سلبيات إطالة الاظافر

وأظهر مقطع فيديو متداول، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ما يحدث حين يترك الإنسان أظافره دون قص، أو تهذيب، حيث تتجمع تحتها الأوساخ، التي تحمل ميكروبات وفيروسات ضارة وقد تكون مميتة.

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