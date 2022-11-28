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تدريب بمكافأة في «مصفاة أرامكو».. تخصصات هندسية وإدارية
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تدريب بمكافأة في «مصفاة أرامكو».. تخصصات هندسية وإدارية

تدريب بمكافأة في «مصفاة أرامكو».. تخصصات هندسية وإدارية

تدريب بمكافأة في «مصفاة أرامكو».. تخصصات هندسية وإدارية
١١:٥١:٥٨ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

 

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب التعاوني للفصل الدراسي 2022-2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

 

مسمى البرنامج:

 

برنامج التدريب التعاوني 2023م.

التخصصات الهندسية:

 

الميكانيكية.

الكهربائية.

الأجهزة الدقيقة.

الكيميائية.

الأنظمة.

التخصصات الإدارية والتقنية:

 

المالية والمحاسبة.

الموارد البشرية.

نظم المعلومات الإدارية.

إدارة سلسلة الإمداد.

تقنية المعلومات.

أسئلة متكررة:

 

 أين سيكون موقع التدريب؟

 

موقع التدريب سيكون في شركة سامرف – ينبع الصناعية.

 هل توفر الشركة سكن أو مواصلات؟

 

الشركة لا توفر سكن أو مواصلات للمتدربين.

 هل توجد مكافأة؟

 

نعم ، توجد مكافأة شهرية للمتدربين.

 كيف أقدم على برنامج التدريب التعاوني؟

 

يتم التقديم من خلال الرابط المرفق مع الإعلان فقط.

 كيف أطلع اذا ما تم قبولي في البرنامج؟

 

ستتواصل الشركة مع المقبولين و المرشحين للبرنامج.

ما هو تاريخ المباشرة في برنامج التدريب التعاوني في سامرف؟.

 

تاريخ المباشرة هو 22 يناير.

الشروط:

 

سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم في آخر سنة دراسية أو قد أكمل 6 فصول دراسية.

لا يقل المعدل التراكمي عن 2.2 من 4.00 / 3.0 من 5.00.

تفاصيل البرنامج:

 

بدء البرنامج التدريبي في 22 يناير 2023م.

المفاضلة عند اكتمال العدد بناء على المعدل التراكمي.

الشركة لا توفر السكن أو بدل السكن للمتدربين خلال فترة البرنامج.

طريقة التقديم:

 

أوضحت الشركة أن التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الموافق 2022/12/08م.

 

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المعلنة يرجى الدخول على الرابط التالي:

 

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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ارامكو فرص عمل مصفاة أرامكو وظائف شاغرة

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