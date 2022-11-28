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بركان هاواي يطلق حممه بعد توقف دام 40 عاما (فيديو)
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بركان هاواي يطلق حممه بعد توقف دام 40 عاما (فيديو)

بركان هاواي يطلق حممه بعد توقف دام 40 عاما (فيديو)

بركان هاواي يطلق حممه بعد توقف دام 40 عاما (فيديو)
١٢:١٠:٠٧ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق بركان “ماونا لوا”، أكبر بركان نشط في العالم، حممه، صباح الإثنين، للمرة الأولى منذ نحو 40 عاما.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن البركان بدأ الثوران في قمة “كالديرا” داخل حديقة هاواي للبراكين الوطنية، حيث تم رفع مستوى التحذير من البركان الذي ثار لأول مرة منذ عام 1984.

محاولات لاحتواء تدفق البركان

وحسب مسؤولين محليين، يتم احتواء تدفقات الحمم البركانية داخل منطقة القمة دون أن تهدد المناطق المحيطة بالسفح، لكن الرياح قد تحمل غازات بركانية ورمادا.

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لا توجد عمليات إجلاء 

ولم يتم حتى الآن إصدار أي عمليات إجلاء، لكن مقاطعة هاواي جهزت صالات الألعاب الرياضية وقاعات المطار القديم كملاجئ، بعد تقارير تفيد بأن السكان كانوا يخلون أنفسهم من جنوب منطقة كونا الساحلية.

وذكرت إدارة الطوارئ، أنها لم تتمكن من إجراء أي رحلات جوية في المنطقة، حيث يحل الظلام ولا يُسمح للطائرات المروحية بالتحليق، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وأظهر مقطع فيديو متداول، عبر تويتر، جانبا من تدفق الحمم البركانية الثائرة من البركان، وسط تحذيرات من زيادتها، وخطورة محتملة على السكان.

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