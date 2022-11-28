الاحتلال يعتقل 6300 فلسطيني خلال 2022

تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6300 فلسطيني منذ بداية العام الجاري خلال اقتحاماتها للقرى والمدن الفلسطينية .

شملت أطفال ونساء ومرضى

وقال رئيس دائرة الإحصاء والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية عبدالناصر فروانة في تصريح صحفي إنه تم توثيق 6300 حالة اعتقال بحق الفلسطينيين شملت أطفالًا ونساء ومرضى من بينهم 770 طفلاً ، بينهم 690 اعتقلوا الشهر الماضي.

وأكد أن عدد الأسرى داخل معتقلات الاحتلال بلغ 4670 أسيراً، لافتاً النظر إلى أن الأسرى الفلسطينيين تعرضوا لعمليات تنكيل وتعذيب جسدي ونفسي لحظة وبعد اعتقالهم، ويعيشون في ظروف اعتقال قاسية.

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