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الاحتلال يعتقل 6300 فلسطيني خلال 2022

الاحتلال يعتقل 6300 فلسطيني خلال 2022

الاحتلال يعتقل 6300 فلسطيني خلال 2022
١٢:٣٨:٢٦ ص، الثلاثاء، ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6300 فلسطيني منذ بداية العام الجاري خلال اقتحاماتها للقرى والمدن الفلسطينية .

شملت أطفال ونساء ومرضى

وقال رئيس دائرة الإحصاء والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية عبدالناصر فروانة في تصريح صحفي إنه تم توثيق 6300 حالة اعتقال بحق الفلسطينيين شملت أطفالًا ونساء ومرضى من بينهم 770 طفلاً ، بينهم 690 اعتقلوا الشهر الماضي.

وأكد أن عدد الأسرى داخل معتقلات الاحتلال بلغ 4670 أسيراً، لافتاً النظر إلى أن الأسرى الفلسطينيين تعرضوا لعمليات تنكيل وتعذيب جسدي ونفسي لحظة وبعد اعتقالهم، ويعيشون في ظروف اعتقال قاسية.

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الاحتلال يسرق مياه فلسطين

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه، في وقت سابق، أن الاحتلال الصهيوني الغاشم يسرق أكثر من 75% من المياه الفلسطينية، من خلال سيطرته بالكامل على مصادر المياه، وحرمان الفلسطينيين من مصادرهم المائية، مما انعكس على مجالات الزراعة والصناعة وجودة المياه في فلسطين.

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