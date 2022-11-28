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الأمير محمد بن ناصر: منطقة جازان أصبحت سلة غذاء بالمملكة

الأمير محمد بن ناصر: منطقة جازان أصبحت سلة غذاء بالمملكة

الأمير محمد بن ناصر: منطقة جازان أصبحت سلة غذاء بالمملكة
١١:٠٦:٠٥ م، الإثنين، ٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

 

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، حفل افتتاح مهرجان “عذق” الثالث للذرة الرفيعة والنباتات العطرية الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان، بالتعاون مع محافظة ضمد، ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة، ومجلس الجمعيات التعاونية وعدد من الجهات الحكومية والأهلية، وذلك بمقر المهرجان بضمد.

وفِي بداية الحفل قص الأمير الشريط إيذاناً بافتتاح المهرجان، ثم تجول والحضور بالمعرض الزراعي والجهات المشاركة بالمهرجان، مستمعاً لشرح عمّا يضمه من منتجات ومعروضات تحاكي تاريخ الزراعة قديماً، والتعريف بجهود المزارعين في المحافظة على زراعة الذرة وطرقها ومواسمها، وموسم الخضير وهو قطف حبوب الذرة الخضراء الطرية، إضافة إلى زراعة النباتات العطرية، حسب صحيفة المدينة.

وأكد أمير منطقة جازان، خلال الحفل، قدرة المنطقة على تسويق وتحسين منتجاتها، واستغلال الميزة النسبية التي تتمتع بها للارتقاء بتلك المنتجات، مشيراً إلى أن منطقة جازان أضحت سلة غذاء وعطاء بالمملكة وشهدت تنوعاً في المحاصيل الزراعية، منوهاً في هذا الصدد بما تمتاز به المنطقة من مقومات زراعية في السهل والجبل، وما عرفت به من منتجات ذات جودة عالية.

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بعد ذلك شاهد أمير منطقة جازان والحضور عرضا عن المشروعات التنموية بالمحافظة وأوبريت بعنوان “عذق 3 “، وكرم الرعاة والداعمين والمنظمين للمهرجان، معرباً عن سعادته بتدشين المهرجان، متمنياً التوفيق للقائمين على التنظيم ليحقق المهرجان أهدافه المتميزة.

وكان سمو أمير جازان قد تفقد خلال جولته التفقدية العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة وافتتح جامع الشيخ يحي بن عاكش بضمد.

حضر الحفل وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وعدد من المسؤولين.

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اخبار السعودية الأمير محمد بن ناصر سلة غذاء منطقة جازان

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